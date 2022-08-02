河南洗碗女工中暑不治 公司拒賠償引起熱議

【有線新聞】近日河南一名洗碗女工在上班期間中暑不治。但因為勞資雙方沒有簽署合同，公司支付醫藥費後拒絕工傷賠償。有律師認為即使沒有勞動合同，仍有可能認定為工傷。

近日有網上消息指，河南一名54歲的洗碗女工上班期間因中暑入院。醫生診斷指她患有熱射病，引發多器官衰竭後不治。她的家屬要求賠償。

但該公司支付了近8萬元的醫藥費後表示，雙方從未正式簽署勞動合同，沒有買工傷保險，拒絕賠償。也不會支付後續的6萬多元醫藥費。

家屬其後多次要求公司提供事發當天的監控記錄，及死者以往的糧單，但都未獲回應。而有律師就表示勞動合同法規定，從員工上班那天起便已經與公司建立勞動關係。而該名女工在上班期間因為熱射病死亡，理應被認定為工傷，公司或需付上法律責任。