王毅：部分美國政客在台灣問題上玩火不會有好下場

【有線新聞】中美和兩岸關係緊張，對於美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的消息，中方指美國挑釁，導致台海局勢緊張，美方要負全責。外長王毅表示，部分美國政客在台灣問題上玩火，都不會有好下場。

佩洛西旋風式訪問馬來西亞，逗留半日便結束行程離境，台灣傳媒報道，她預計今晚抵達台灣松山機場，明早會見蔡英文總統。外長王毅指美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，美方在台灣問題上背信棄義，只能令美國信譽進一步破產，美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，決不會有好下場。

外交部批評美方不斷提升美台接觸水平，持續加大對台軍售，佩洛西坐軍機訪台絕不是非官方行為。外交部發言人華春瑩：「佩洛西無論以何理由赴台，都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博，很難想像會有比這更加魯莽和挑釁的行動。如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。」

對於美國國務卿布林肯稱，如果北京試圖製造危機回應佩洛西訪台，責任全在中方，華春瑩則指美國挑釁導致台海局勢緊張，美方必須負全責，至於中方會有甚麼反制措施，華春瑩說美方必將付出代價。華春瑩星期一在Twitter引用毛澤東語錄，指美帝國主義是紙老虎，它政治上很弱，因為它脫離廣大人民，美國人民也不喜歡它。

美國眾議院議長在總統繼任順序中排第二，僅次於副總統，所以被稱為美國政壇第三號人物。對上一次有美國眾議院議長訪台是1997年，當年金里奇與李登輝會面，不過當時金里奇屬於在野共和黨，但佩洛西同總統拜登同屬民主黨，分析認為性質上比金里奇那次嚴重得多。中方指，美國不能將個別政客以往的錯誤，成為台灣問題上錯上加錯的藉口。