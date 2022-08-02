佩洛西訪台｜中方嚴厲譴責佩洛西訪台　向美方提出嚴正交涉

【有線新聞】中方嚴厲譴責並堅決反對佩洛西訪台，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，外長王毅表示部分美國政客在台灣問題上玩火，都沒有好結果。

外長王毅指美國一些人，在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，美方在台灣問題上背信棄義，只能令美國信譽進一步破產。他說，美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，決不會有好下場。

外交部發表聲明，嚴厲譴責並堅決反對佩洛西訪台，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。聲明稱，佩洛西訪台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果，必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

外交部發言人華春瑩表示：「佩洛西無論以何理由赴台，都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博，很難想象會有比這更加魯莽和挑釁的行動。如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。」

中共中央台灣工作辦公室的聲明指，佩洛西此行是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重，敦促美方看清台灣問題的歷史經緯，認清兩岸同屬一個中國的事實和現狀，不要在錯誤道路上愈走愈遠。