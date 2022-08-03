佩洛西訪台｜引內地民眾不滿　解放軍台灣附近軍演或成常態

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西訪台觸發內地民眾不滿情緒，有內地軍事專家認為，解放軍靠近台灣軍演將成常態化。

佩洛西星期二晚抵達台灣，激起內地網民一片不滿情緒。對於外交部回應指反對美方的行為並嚴厲譴責，又提出嚴正交涉，但有網民認為官方連日來以嚴厲措辭警告美方，因此期望當局應該以更強硬手段回應。

不過有北京民眾接受央視訪問就表示，如只因佩洛西訪台就對她帶來生命上的危險，行為與恐怖主義無異，而佩洛西訪台亦讓大陸在處理台灣問題時更加理直氣壯。北京市民：「不那麼輕易容易發生戰爭，不過可能更多的是在經濟和關係上有些波動吧。」

有民眾就認為，是個別政客為了一己私利破壞中美兩國關係。北京市民：「感覺美國他們自己的治理是挺割裂的，政策也不統一，政客為了自己的一己私利置國際影響於不顧，把兩國關係置於危險的境地。」

《環球時報》就引述內地專家認為，從軍事回應上，解放軍軍機越過台海中線，又宣布將包圍台灣本島進行軍演，相當於封鎖台灣主要港口，對解放軍來說已是歷史性突破。又形容台海中線將不復存在，類似包圍形式的軍事演習亦有可能成為常態，距離台灣海岸線也會愈來愈近，台灣當局空間將被逐步壓縮。另一名內地軍事專家宋忠平認為，解放軍會持續加大對台軍事鬥爭準備，應對域外勢力不斷干涉台灣問題所造成的嚴重台海危機。