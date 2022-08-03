美眾議院議長佩洛西與蔡英文會面　強調美台團結

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西結束訪台行程，她星期三與蔡英文會面。佩洛西強調美國與台灣團結是前所未有地重要，蔡英文稱台灣面對軍事威脅不會退縮。

美國眾議院議長佩洛西星期三在總統府獲蔡英文迎接，蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，表揚對方堅定支持台灣，提升台美關係的卓越成就。佩洛西表示：「今天，我很自豪地率團訪台，明確表明我們不會背棄對台灣的承諾。如今前所未有地，美國與台灣的團結至為關鍵，這正是今日此行要傳達的訊息。今日的世界面臨民主與威權之間的抉擇，美國捍衛民主的決心，不論在台灣這裡以至全世界都堅定不移。」

蔡英文歡迎佩洛西來訪，期望加強對美合作、鞏固關係，並強調台灣面對軍事威脅，不會退縮。蔡英文表示：「台灣會盡最大努力來強化本身自我防衛力量，並致力維護台海和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的一個關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區以及全球貿易及供應鏈的穩定發展。」蔡英文稱，大陸以軍事行動回應佩洛西訪台，形容軍演無必要，台灣一直對建設性對話持開放態度，會與各方合作維持穩定和平。

佩洛西較早前到訪立法院，由於院長游錫堃確診隔離，她與副院長蔡其昌見面，感謝台方的邀請，這次是台美斷交以來美國眾議院議長首次訪問立法院。而在立法院外，新黨一批成員示威，抗議佩洛西訪台，認為她到訪製造了新的「台海危機」，要求佩洛西立即離開台灣以及美國不要干涉中國內政，警方表示集會未經申請屬於違法。

佩洛西訪台期間，新竹基地有幻影2000戰機升空，軍方表示是例行演練，但據台灣傳媒了解，戰機升空架次有增加，而嘉義基地F-16V戰機掛導彈升空的架次亦增加。台灣軍方指，解放軍演習形同海空封鎖台灣，會嚴密監控台海周邊軍事動態。