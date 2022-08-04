東部戰區：全部導彈精準命中目標　訓練任務圓滿完成

【有線新聞】解放軍由中午起在台灣周邊海空域展開軍演，東部戰區先後發射了多枚常規導彈，全部精準命中目標。台灣的國防部就表示，解放軍發射的是東風系列導彈，但導彈未有飛越台灣本島。

東部戰區表示，火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力，訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。東部戰區陸軍炮兵金宗：「我們圓滿完成了在台灣海峽遠程火力實彈射擊任務，達到了預期效果，全面檢驗了部隊實戰條件下作戰能力，堅定了官兵打贏信心，以昂揚的鬥志，精準的火力，捍衛祖國主權和領土完整。」網上亦流傳多段據指導彈發射的影片，清楚地見到連續發射了多枚的導彈，但影片未註拍攝地點和時間。國防部表示，東部戰區在台島周邊組織針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

而台灣的國防部指，解放軍周四下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊，期間共發射了11枚東風系列導彈，落入台灣東部、北部和南部的海中，但導彈未飛越台灣本島。台灣軍方讉責破壞區域和平的不理性行動，強調會秉持「不升高衝突、不引發爭端」的態度，運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

解放軍是由周四中午，在台灣周邊的六個海域和空域展開72小時重要軍事演練行動，並組織實彈射擊。同時東部戰區亦出動過百架戰鬥機及轟炸機等多種戰機，亦前往台島周邊空域，執行跨晝夜偵測突擊及支援掩護等任務。

台灣的航港局其後表示，大陸的軍演區域由原本的六個臨時增加為七個，呼籲區域內的船隻盡快離開，所有飛機不要駛入。而在軍演開始前，已有27架次解放軍軍機在星期三深夜飛至台灣附近海域。台灣軍方亦指，周三晚兩度有解放軍的無人機掠過金門和北碇地區上空，台方發射信號彈示警驅離。