市場大批湧現「二舅」概念虛擬幣　內媒：發幣成本最低僅100元

【有線新聞】我們之前說過，有網民藉為「二舅」養老，發行虛擬貨幣集資，其後疑似挾帶私逃。市場近期相繼湧現一批類似的虛擬幣，有內地傳媒更發現，這些貨幣的發行成本很低，最低只需100元人民幣。

網民「second uncle dao」早前透過區塊鏈，發行叫「二舅幣」second uncle coin的虛擬貨幣，但短短3日，暴跌至只剩一成市值，發行人更疑似挾帶私逃。

該網民一度發文，強調自己並無捲款跑路。不過有內地傳媒其後在一個虛擬貨幣網站搜索，發現「二舅幣」已經下架，還有網站為「二舅幣」附加了欺詐警告的標籤，提醒投資者有相關風險。

不過一波未平一波又起，隨著「二舅幣」熱炒，多個虛擬貨幣的網站近期竟然湧現大量類似「二舅幣」的虛擬貨幣，包括有「大舅幣」、「草根二舅幣」、「三舅幣」，還有「二舅媽幣」，可謂林林總總，五花八門。

有內地傳媒報道稱，這些虛擬貨幣多數都是借「二舅」熱潮而面世，和「二舅」根本無關係，又稱即使國內已禁止虛擬貨幣交易，但仍有不少人在外國網站炒賣，當中不少都是內地人。記者更發現，在相關網站發行這些虛擬貨幣成本很低，最低只需100元人民幣，整個過程也不複雜，最快10分鐘就可以完成。

有法律學者接受內地傳媒訪問時稱，虛擬貨幣交易不受內地法律保護，相關損失由當事人自行承擔；亦有金融學者表示，類似「二舅幣」的這類虛擬投資項目，既無信息披露機制，也沒有漲跌幅限制，價格非常容易受人操控，令投資者蒙受損失，坦言只是發行人騙財的手段。