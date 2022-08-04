外交部：中國軍隊在台海附近軍演　做法正當且必要

【有線新聞】外長王毅周四出席東盟會議時再就佩洛西訪台闡述中方立場，認為中方若不堅決抵制美方，區內和平將嚴重受損。外交部就重申，中國軍隊在台海附近軍演，做法正當而且必要。

外長王毅周四出席東盟會議時，再次批評美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，公然挑釁中國人民與愛好和平的地區各國人民，是必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。

他又稱，佩洛西訪台是美國政治、外交和信譽的再一次破產，證明美國是台海和平最大破壞者，也是地區穩定最大麻煩製造者。

在北京，外交部重申佩洛西訪台，是嚴重違反一個中國原則和嚴重侵犯中國主權與領土完整，又稱中國軍隊在台海附近軍演，做法正當而且必要。外交部發言人華春瑩說：「台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，是維護國家主權與領土完整的必要和正當的舉措，是反制台獨分裂勢力和外部勢力干涉的必要和正當的舉措。」

華春瑩重申中方做法符合國際法和國際慣例，又指若任何人企圖藉此事宣揚所謂「中國威脅論」，而忽略佩洛西訪台是罔顧中方嚴正交涉的事實，只能說明相關人士的內心非常陰暗。

而國台辦周四就點名批評台灣的駐美代表蕭美琴，指她頻繁散布謀獨言論，公然挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，必將遭到歷史清算。