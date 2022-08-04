解放軍軍演　內地專家：有效封控台灣各港口　台專家：或射導彈飛越台灣

【有線新聞】有大陸軍事專家形容演習包圍台灣本島，有利重新塑造統一的戰略格局。有台灣專家就指，解放軍可能會發射導彈飛越台灣上空。

解放軍周三下午一時許起，先後向台灣周邊多處海域發射導彈，據軍方發放影片和相片見到，當中最少包括兩款不同型號。有台灣傳媒分析估計，其中可能包括東風15型導彈，射程600至900公里。另外亦包括多枚遠程火箭炮，雖然東部戰區在導彈發射後表示訓練任務已完成，解除相關海空域管控，但外界分析未來兩三日可能仍會有第二或第三波試射。

有大陸軍事專家表示，今次軍演可以針對台灣各港口實施有效的封鎖。國防大學教授孟祥青：「從東部來講就是平潭島東部，這個地方是台灣海峽最窄處，北邊兩個區域正好是台灣基隆港的外海，也就是說可以封控基隆港，東邊這個區域它面對的是台軍的花蓮和台東兩個軍事基地，南邊這兩個區域，墾丁東南正好是扼守了巴士海峽，而西南是靠近高雄海空域，等於是對高雄的軍事基地形成了關門打狗之勢。」

他又指此次軍演區域是有史以來最接近台灣本島的一次，為未來塑造統一的格局創造了良好的條件。而有台灣軍事專家就估計，解放軍仍可能發射導彈越過台灣上空，讓「空襲警報」衝擊民心士氣。