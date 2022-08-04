回應未來軍演會否成為台海局勢「新常態」　外交部：取決美方和台獨分裂勢力舉動

【有線新聞】外長王毅周四出席東盟會議時，再就佩洛西訪台闡述中方立場，認為中方若不堅決抵制美方，區內和平將嚴重受損。而對於未來軍演會否成為台海局勢「新常態」，外交部回應稱，要取決於美方和台獨分裂勢力的舉動。

外長王毅周四出席東盟會議時，再次批評美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，公然挑釁中國人民與愛好和平的地區各國人民，是必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。他又稱，佩洛西訪台是美國政治、外交和信譽的再一次破產，證明美國是台海和平最大破壞者，也是地區穩定最大麻煩製造者。

在北京， 外交部發言人華春瑩被問到未來解放軍軍演，是否會成為台海局勢的「新現狀」和「新常態」，她稱要取決於美方和台獨分裂勢力的取向：「我們之前已經發出了多次的警告，正是基於對以往這些年經驗和教訓的總結，我們不能再允許美國以這種「切香腸」的方式，步步緊逼中國的底線和紅線。因此對於這種嚴重的挑釁行為，嚴重危害中國主權和領土完整的行為，我們不得不採取堅決的行動，以顯示我們捍衛國家主權和領土完整的決心。」

她又指，若任何人企圖藉此事，宣揚所謂「中國威脅論」，而忽略佩洛西訪台是罔顧中方嚴正交涉的事實，只能說明相關人士的內心非常陰暗。

而國台辦周四就點名批評台灣的駐美代表蕭美琴，指她頻繁散布謀獨言論，公然挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，必將遭到歷史清算。