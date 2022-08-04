內地七夕花店食肆銷情未如理想　酒店客房花瓣鋪心形吸客

【有線新聞】又到農曆七夕，相傳是牛郎織女在鵲橋相會的日子，不少內地年輕人，視這天為中國情人節，今年的市道是如何呢？

又到七夕，雖然廣州落大雨，不過都有市民特意出來買禮物給另一半。市民劉先生說：「買來送給老婆的，買香檳玫瑰，七夕節，傳統節日，每年都會送一束花。」甚至有小朋友，選擇在七夕這一天，買心儀的鮮花送給媽媽，「因為我媽媽辛苦，工作辛苦、帶我們又辛苦 ，那不應該好好感謝一下嗎？」

花店老闆說，由於經濟不好，今年七夕來買花的客人比往年少，而最受客人歡迎的花就是香檳玫瑰。花店老闆郭女士表示：「(售價)差不多200至400元，都差不了多少，與往年比起來差很多，生意一般。」

廣州這家酒店為了吸引客人，除了在客房鋪滿玫瑰花瓣，更為住客提供一些甜品。酒店副總經理閻瑛表示：「客房目前今天已有8成的訂單量，差不多是滿房，很多情侶都過來預訂我們的主題客房。」不過食肆生意就不太理想了，她續說：「餐廳方面因為今天的天氣原因，目前（餐廳）房間是訂了一半的，大廳有10多張枱被預訂。」

據官媒報道，隨著內地疫情回穩，多地公共場所重新開業，不少人就選擇七夕到戲院看電影，預售票房已突破6600萬人民幣，單日入場人次達168萬。