央視：解放軍導彈首越台灣上空　稱逼退美軍航母數百公里

【有線新聞】解放軍周四在台灣周邊進行實彈試射，央視訪問軍方專家時證實，常規導彈首次穿越台灣本島，又稱解放軍首次在台島以東設置靶場，將美軍航母逼退幾百公里。

解放軍星期四向台灣周邊海域發射了多枚常規導彈全部命中目標，央視引述專家解讀軍演，稱常規解放軍陸軍的遠火系統打擊範圍覆蓋台灣全島，可以隨時隨地發動攻擊。國防大學教授孟祥青：「我們的陸軍遠火系統射程是非常遠的，從數十公里到數百公里，可以覆蓋整個台灣全島，也就是說想甚麼時候打甚麼時候打，想怎麼打怎麼打，想打哪裏就可以打哪裏。」

他還強調，此次是首次實彈試射穿越台灣本島。孟祥青：「我們這次的演習，包括實彈的火力試射，也是首次穿越台島，而且是穿越了台灣愛國者導彈的密集部署的空域，同時是在美國宙斯盾的眼皮底下精準打擊。」

他還指解放軍首次在台灣以東設置靶場，將當時為佩洛西護航的美國列根號航母逼退約幾百公里。

而台灣的國防部在解放軍試射後一直聲稱導彈未有飛越台灣，但日本防衛省其後指有4枚導彈曾飛越台灣上空，引發台灣民眾的不滿，質疑當局為何沒有發布「防空警報」。台灣軍方回應指，解放軍導彈主要飛行路徑位於大氣層外，而且預測導彈落點在東部海域，對地面不構成威脅。又指解放軍發射導彈目標是威懾台灣，為保護台軍監偵能力，所以不會公布解放軍導彈路徑。