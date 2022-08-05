佛山詠春疫下傳承遇上困難

【有線新聞】佛山的詠春拳，去年入選國家級非物質文化遺產，不過疫情下要繼續傳承就遇上困難。

「（你喜歡詠春嗎？）喜歡。可以強身健體，保護自己，不會被壞人欺負。」詠春學員黃一弘說。

這裡是佛山一間教詠春的拳館，每逢星期二、五、六晚，很多家庭都會攜同小朋友來練拳，強身健體之餘也學習傳統文化。詠春師傅姚永強說：「一開這個拳館，一定要對得起弟子，要去大家定個時間來武拳來學拳。我做師傅來說，我就晚上一定要開門。」

作為姚氏詠春拳第三代傳人，20年前，他和弟弟姚忠強、姚漢強三兄弟，一起「拍住上」開了這間拳館。而講到他們門派的獨門絕技，就一定是「蛇形手」。姚永強說：「蛇形手實質就是一兩條蛇，互相纏繞去打圈。它主要用手腕，手腕實際上是蛇頸，不是蛇頭，它是蛇頸動。」

當記者用拳頭作攻擊時，姚師傅會如何用蛇形手防衛呢？姚師傅說，蛇形手最講求的，是速度和手的靈活性。

就連練習的竹樁都有講究。不同於常見的木頭樁，它用了多條有彈性的竹條或彈簧插在樁上，模仿不同方向出拳的敵人。姚忠強說：「你不要以為它很柔軟，實質充滿爆發力，由慢練到快。」

不過這兩年多疫情下，來拳館練習的人少了三分之二，尤其是外國人。姚忠強續稱：「以前他們例如俄羅斯人，來這裏尋根問祖或當旅遊，現在嚴重影響我們的交往。」姚忠強希望，疫情可以盡快過去，重新恢復正常交流。