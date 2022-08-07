海南三亞實施臨時靜態管理　滯留旅客憂封控後未必可順利離開

【有線新聞】內地新增736宗新型肺炎本地個案，大部分來自海南三亞。全市早前實施臨時靜態管理，超過8萬名遊客滯留當地。有旅客擔心這麼多人滯留三亞，在封控措施解除後，到時未必買到車票或機票離開。

海南新增483宗本地病例，包括297宗確診和186宗無症狀感染，大部分來自三亞。當地上周六起全市實行臨時靜態管理措施，估計目前有超過8萬名旅客滯留三亞，約3.2萬人滯留在酒店，已要求酒店向旅客提供半價入住；又指遊客須完成7日風險排查，才可離開海南；而在靜態管理期間，全市公共交通暫停，鐵路部門已禁售往來三亞車票，而三亞的航班亦已全部取消。

有來自上海的旅客稱，雖然酒店費用半價，但由於封控不能離開，每天要多付將近3000元住宿費，遠遠超出預算；又稱滯留期間要做至少5次核酸檢測，但安排並不理想。滯留旅客盧先生說：「(公布結果)非常慢，它出來才可以用幾個小時，因為它是按照採樣時間來算的，半夜兩三點出來(檢測結果)，等你起來，都也就只能用幾個小時就沒了。做出來的用不了多久，因為它要求是24小時嘛，所以我們每天都在做。」

亦有滯留酒店的旅客稱，酒店的所有餐廳都已關門，即使叫了外賣，職員送餐時亦遭到防疫人員攔截，最終被迫取消訂單。目前最擔心是封控結束後，能否順利離開當地。旅客鄒小姐說：「到那個時候的話，畢竟是好幾萬旅客，也可能就是我們搶不到票或者怎麼樣，會出現很多問題，也是我無法去考量，就是不知道怎麼去應對的。」

有旅客指，之前一張由上海去三亞的機票，售價只是800至900元；而自宣布封控措施後，在訂票網站再搜尋時，發現價錢已升至3000至5000元不等。

內地新增736宗新型肺炎本地個案。繼三亞後，海南萬寧市亦宣布周日下午1時起，全市實施臨時靜態管理措施，嚴格限制市內人員流動，並對重點單位實施嚴格閉環管理。而除了海南，內蒙古、浙江和廣東等地都有個案。