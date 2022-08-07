東部戰區：按計劃續在台島周邊海空域　展開實戰化聯合演訓

【有線新聞】解放軍連日繼續在台灣海峽展開海空聯合演習。據路透社引述消息指，解放軍多艘艦艇周日早上仍停留在台灣海峽附近。

解放軍東部戰區周日表示，按計劃繼續在台島周邊海空域，展開實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。

而據路透社引述消息稱，多艘解放軍軍艦多次駛到非官方緩衝區，台灣的艦艇則近距離監控對方舉動。消息人士指若解放軍軍艦試圖越過緩衝區時，台灣軍方會出動艦艇擋在前方，迫使對方軍艦掉頭，又稱目前為止雙方都表現克制。

台灣的國防部亦表示，上午持續偵測到多批解放軍軍機、軍艦及無人機在台海周邊活動，並模擬對台灣本島及海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機進入外島地區；強調會運用聯合情報監偵系統，嚴密監控敵情狀況，並派遣軍機軍艦應對。

在周日台灣軍方發布多張相片表示，因應解放軍軍演，海軍已24小時加強戒備，透過聯合情報監測，岸置的雄風二型反艦飛彈亦已候命，嚴密監控台海周邊狀況。

另據內地環球時報報道，解放軍南京艦周六曾駛近花蓮。據衛星照片顯示，當時南京艦的位置距離花蓮，只有6海里左右。另外，台灣的國防部證實，周六深夜有解放軍無人機2批3架次，進入金門及北碇地區的禁區，又稱解放軍無人機連續4天進入金門地區，合計有11批18架次，軍方發射信號彈驅離。

另外台灣的國防部發布影片，展示了官兵日常訓練畫面，又指「因為敵情而加強戒備」，當地官兵無法歡度今年父親節。