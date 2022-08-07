解放軍續在台灣海峽海空聯合演習測試　對地打擊和遠距空中打擊能力

【有線新聞】解放軍連日在台灣海峽展開海空聯合演習，派出多架軍機及艦艇測試對地打擊和遠距空中打擊能力。台灣軍方亦在台東、屏東等地，出動戰機和無人機執行例行訓練。

東部戰區繼續在台島周邊海空域，進行實戰化聯合演練，戰區空軍連續出動多種戰機，模擬島嶼進攻作戰，重點測試聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。在預警機、干擾機、殲擊機和船艦的支援下，空中打擊兵力對預定目標，實施防區外、多彈種、飽和式精確打擊。任務完成後，多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿過台灣海峽。

另外據路透社引述消息稱，多艘解放軍軍艦多次駛到非官方緩衝區，台灣的艦艇則近距離監控對方舉動。

台灣的國防部亦表示，持續偵測到多批解放軍軍機在台海周邊活動，並模擬對台灣本島及海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機進入外島地區。

在周日，台灣軍方發布多張相片，表示因應解放軍軍演，海軍已24小時加強戒備，透過聯合情報監測，岸置的雄風二型反艦飛彈亦已候命，嚴密監控台海周邊狀況。

在台東志航基地，空軍出動F-5E、F-5F等戰機，展開日常升空訓練，同時加強基地內戰備工作。而在屏東恆春機場，軍方出動「銳鳶」無人機負責監控，但有傳飛行期間出現不明狀況，要緊急飛返機場。