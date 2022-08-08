台小型飛機墜毀起火　機上父子當場死亡

【有線新聞】台灣發生小型飛機失事意外，機上一對父子死亡，當局調查意外原因。

小型飛機墜毀後，機件散落一地，機頭嚴重焚毀，救援人員在殘骸中發現兩具屍體。家屬晚上趕到現場後，悲傷痛哭。

事發在上周六下午，小型飛機在高樹鄉起飛後，在附近上空繞圈觀光近一個小時後，突然失事墜毀起火，駕駛飛機的61歲男子，以及他的24歲兒子，當場死亡。

家屬說61歲的死者擁有20年的駕駛飛機經驗，一直夢想成為空軍飛行員，但因視力問題而未能如願：「他有考空軍，但他身體的一些關係，沒辦法繼續，還是想飛，就開始飛輕航機。」他的24歲大兒子，當日陪同父親翱翔天際，結果在星期一台灣的父親節前夕，雙雙罹難。

運輸安全調查委員會等部門已派員到事發地點勘查，調查意外原因。