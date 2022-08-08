內地增807宗本地個案　海南疫情持續再多504宗

【有線新聞】內地星期日新增807宗新型肺炎本地個案。當中海南個案最多，有504宗，多地實施封閉措施，而西藏就發現4名遊客呈陽性，部分地區需臨時管控。

內地新增的個案包括324宗確診和483宗無症狀感染，分布在16個省市，以及新疆生產建設兵團。當中海南省個案最多，有504宗，個案主要來自三亞市和儋州市，亦有其他多個縣市有零星個案。

海南省多地宣布暫時封閉，民眾不得隨意外出，遊客需在7日風險篩查結束後才可以離開。

早前有網民表示，有遊客一家13人滯留海南入住文華東方酒店，每日住宿費就需要上萬元，再加上酒店700元一位的自助餐，在7日風險篩查完成後，需要花費18萬，一時間引發不少網民關注。當事人接受內地傳媒訪問時表示，事實與網上傳言不符。滯留海南旅客徐小姐：「太嚇人，本來我們的房費就是像網上說的那麼多，但是確實是根據了三亞政府給到的要求，給到我們半價續住的優惠。網傳的酒店的吃飯一天是700塊一個人，但是它是可以選擇的，不是說我們每天必須每個人都要去吃那個700塊一頓的那個餐。」

廣東爆發新一輪疫情，單日新增43宗個案，當中湛江個案最多，有27宗，其餘個案分布在廣州、珠海、汕頭及茂名；而西藏就有4宗陽性個案，患者由日喀則市前往阿里地區旅遊時，發現核酸檢測呈陽性，全部為無症狀感染，已被隔離治療。當地部分地區已上調至中風險，將會採取臨時管控措施。