解放軍繼續在台灣周邊演練　重點反潛及對海突擊

【有線新聞】解放軍今日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點是反潛和對海突擊，而台灣軍方明日進行反登陸演習。

東部戰區以「深海獵鯊」為題，發布在台海的消息，表示戰區全面提升聯合反潛作戰的能力。片段見到定翼反潛巡邏機由機場出發，亦有反潛直升機由軍艦起飛。東部戰區表示，星期一繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演練，重點組織聯合反潛和對海突擊。解放軍原本公布由本月4日中午至7日中午，在台灣周邊實戰化聯合軍演，但台灣傳媒指，東部戰區在星期日中午過後未有宣布結束，還繼續進行演練，形容是「沒完沒了」。

而大連海事局宣布，星期一起至下月八日長達一個月，渤海會進行軍事任務，禁止船隻駛入，期間包括實彈射擊。有台灣的軍事專家分析，雖然渤海的軍事任務有可能是早已安排的年度訓練，但以現時兩岸的敏感時期，可能會出現一些與攻台有關的項目，例如徵集民間船隻，運送兵力支援東部戰區。另外，中國海事局通報星期一和二，湛江南三島東部的南海海域有射擊訓練。

而台灣方面，軍方表示星期二會進行反登陸射擊演習，台灣傳媒報道區域同解放軍的軍演範圍有小部分重疊，被認為是反制手段。而台灣自行建造的船塢運輸艦玉山艦星期一進行第二次海試，玉山艦滿載排水量逾萬噸，可運送600多名士兵及兩棲戰車等裝備，執行登陸作戰任務。