內地周一增828宗本地個案　海南疫情仍嚴峻三亞成重災區

【有線新聞】內地星期一新增828宗新型肺炎本地個案。海南省疫情持續，當局嚴厲打擊哄抬物價行為，違者最高可被罰500萬元。

內地新增的個案包括350宗確診和478宗無症狀感染。海南省的疫情依舊嚴峻，單日新增471宗，超過全國個案的一半，當中大部分在三亞發現。自本輪疫情發生以來，海南省的確診個案已經超過1200宗，無症狀感染個案就有超過500宗。

海南省市場監管部門表示，當局會加強執法力度，保證疫情防控期間生活物資價格穩定，對於不良經營者哄抬價格，或者捆綁銷售等不法行為，最高可罰款500萬元人民幣。

新疆亦爆發新一輪疫情，星期一新增146宗無症狀感染個案，當中大部分在伊犁州伊寧市。截至星期一晚，新疆已累計420宗個案。

西藏新增的22宗個案，18宗在拉薩發現，首名患者是一名3歲的女嬰，隨母親由早前發現疫情的日喀則，前往拉薩參加親屬喪禮，引發聚集性疫情。當局表示將會提高核酸檢測頻率，呼籲民眾做好個人防護。

廣東新增37宗個案，當中28宗在湛江發現，珠海、汕頭及茂名亦有個案。

台灣就新增23000多宗個案，再多18人死亡，包括一名8個月大男嬰。當局表示，由於快速檢測陽性已可被視為確診個案，所以全台社區檢測站將於星期三起全部關閉。