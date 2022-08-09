吳釗燮譴責大陸在台灣周邊進行軍演

【有線新聞】解放軍東部戰區今日繼續軍演，重點組織聯合封控和聯合保障行動。台灣的外交部長吳釗燮譴責大陸在台灣周邊進行軍演，要求立即停止導致局勢升溫和無理脫序的行為。

吳釗燮：「企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海、空自由航行的權利，這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並且企圖在演習之後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀。」

據路透社報道，合共約二十艘解放軍軍艦和台方軍艦周二早上在接近台海中線，期間有解放軍軍艦試圖越過中線。另外，台灣星期二起在屏東展開為期四日的反登陸射擊演習，演習動員數百名士兵，部署了榴彈炮和迫擊炮向海面射擊，範圍由海岸向台灣海峽延伸15公里，接近解放軍軍演區域，台灣軍方強調演習屬年度例行訓練，並非回應解放軍的演習。