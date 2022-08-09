【有線新聞】解放軍繼續在台灣周邊軍演，重點是聯合封控和保障行動，而台灣開始進行反登陸演習。

解放軍東部戰區表示，星期二繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演練，重點組織聯合封控和聯合保障行動。解放軍持續在台灣周邊軍演，被視為兩岸在台海中線的默契已經打破，而且大陸這類軍演會常態化。

台灣星期二起在屏東展開為期四日的反登陸射擊演習，動員數百名士兵，部署了榴彈炮和迫擊炮向海面實彈射擊，範圍由海岸向台海延伸15公里，接近解放軍軍演區域，被外界視為反制措施，但台灣軍方強調演習屬年度例行訓練，並非回應解放軍的演習。

台灣當局表示，大陸無視國際社會連日來的譴責以及要求停止軍演的呼籲，持續在台海周邊海域進行極具挑釁的實彈海空演訓，是破壞兩岸長期以來的現狀。吳釗燮表示：「企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海、空自由航行的權利，這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並且企圖在演習之後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀。」

吳釗燮強調，解放軍導彈發射的範圍，是為了改變台海及區域現狀，並阻止其他國家介入，已為區域安全帶來巨大的影響。