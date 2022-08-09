湖南駕校教練拍女學員露腿片惹不滿　東窗事發即刪片道歉

【有線新聞】湖南長沙市一名駕駛學校教練，因為偷拍女學員，再將視頻上傳短片平台，引起市民不滿，將他的惡行曝光。

「這麼瘦，睡著了！」這些在車廂內身穿短裙的女性影片，都是長沙市一名駕駛學校教練偷拍後上傳短片網站，不過這些影片，引起了市民的不滿。

市民陳小姐表示：「我覺得這種行為很惡劣，完全不尊重女性，特別是他視頻的一些文案或說話，感覺他就是拿女學員的身材，去惡意博眼球、博流量。」

該名教練面對指控時，一度辯稱是想令學員更好地學車，之後又承認是為了吸引流量，「最開始我拍攝的也是一些教學視頻，然後沒有多少人看，每次都是幾十個、幾百個人關注，然後有個學員穿了個短裙，拍了以後，一下子就火了。」

他之後就自己行為道歉，並刪除所有影片。有律師指，他的行為可能構成性騷擾，而且違背職業道德，駕駛學校有責任監管。