網信辦：集中整治虛擬貨幣炒作亂象　關閉逾萬違規帳號

【有線新聞】國家網信辦周二發公告，為集中整治虛擬貨幣炒作亂象，已關閉萬多個違規帳號，並清理5萬多條違規信息。

國家網信辦發公告稱，為集中整治虛擬貨幣炒作亂象，已關閉1.2萬個違規帳號，並清理5.1萬條相關違規信息。

公告稱虛擬貨幣的投機炒作和詐騙活動愈演愈烈，部分網民或受相關虛假宣傳迷惑，盲目參與相關交易活動，帶來較大財產損失。

網信辦表示為加強督導檢查，對989個打著「金融創新」和「區塊鏈」等旗號，誘導網民作虛擬貨幣、虛擬資產和數字資產投資的微博、貼吧帳號和微信公眾號予以關閉。另外已約談500多間經營主體要求全面清理相關信息，關閉了105間專門營銷虛擬貨幣的網站平台。

當局會督促主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加強對誘導相關投資等信息內容和帳號自查自糾。