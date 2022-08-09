東部戰區第73集團軍進行海上突擊演練

【有線新聞】解放軍繼續在台灣周邊軍演，重點是聯合封控和保障行動，而台灣開始進行反登陸演習。

被視為攻台主力之一的東部戰區第73集團軍一支兩棲合成旅，近日在福建南部進行海上突擊演練。東部戰區表示，星期二繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演練，重點組織聯合封控和聯合保障行動。大陸表明，針對美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣的反制措施，完全正當合法，既是對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒，威脅台海和平穩定的是美國。外交部副部長馬朝旭表示：「美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威，挑釁滋事，他們每年搞的軍演就達上百次，過度反應，升級局勢的帽子，他們戴最合適。」

台灣星期二起在屏東展開為期四日的反登陸射擊演習，動員數百名士兵，部署了榴彈炮和迫擊炮向海面實彈射擊，範圍由海岸向台海延伸15公里，接近解放軍軍演區域，被外界視為反制措施。

台灣當局指大陸的軍演極具挑釁，破壞兩岸長期以來的「現狀」。台灣的外交部長吳釗燮表示：「企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的

海、空自由航行的權利，這次更以具體行動，破壞長久以來台海中線的默契，並且企圖在演習之後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀。」

大陸重申台灣是中國領土一部分，根本不存在所謂海峽中線，解放軍在台島附近開展軍事演訓活動，旨在維護中國主權和領土完整，措施公開適度，符合國際法和國際慣例。