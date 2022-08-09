夢天實驗艙運抵文昌航天發射場　谷神星一號遙三運載火箭發射成功

【有線新聞】中國太空站第二個實驗艙段「夢天實驗艙」，近日已運抵文昌航天發射場，展開發射前的各項總裝和測試工作。

夢天實驗艙近日由貨船運抵海南，工作人員在場迎接，並拉橫額表示祝賀，然後再由貨車運往文昌航天發射場。

夢天是中國太空站第二個實驗艙段，中國載人航天工程辦公室表示，已完成出廠前所有研製工作，之後會按計劃開展發射場區各項總裝及測試工作。據了解，夢天實驗艙預計會在今年10月，由長征5號B遙四火箭發射升空，與天和核心艙對接，完成太空站T型結構的搭建。

另外，谷神星一號遙三運載火箭周二早上在酒泉衛星發射中心發射升空，並將「泰景一號」01星、02星和「東海一號」衛星送入預定軌道。其中泰景衛星主要提供商業遙感服務，而東海一號衛星則用於驗證微小型偏光相機多模式探測技術。