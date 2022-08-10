大陸重申「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式　但絕不承諾放棄使用武力

【有線新聞】國台辦和國新辦星期三聯合發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，強調台灣是中國一部分，重申和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，但絕不承諾放棄使用武力。

白皮書指出，世界上只有一個中國。一個中國原則也是國際社會的普遍共識，聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑。

白皮書強調，民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，破壞和平統一前景，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。而外部勢力縱容鼓動，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，違背國際社會期待和世界人民意願。

白皮書說，和平統一、一國兩制是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。兩岸制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，願繼續以最大誠意爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，強調武力絕非針對台灣同胞，而是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

白皮書認為，台灣前途在於國家統一。實現兩岸和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。