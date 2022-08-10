內地周二增952宗本地個案　新型肺炎口服藥正式獲批　療效遭質疑

【有線新聞】內地星期二新增952宗新型肺炎本地個案，海南省疫情依舊嚴峻，多570宗。海口一男子在醫院檢測時，與醫院保安發生衝突，更被人用手銬控制，引發網民的熱議和批評。

「你不要碰我，你不要碰我。」事發於星期二，據內地傳媒報道，海口一名男子在醫院做檢測時與他人發生糾紛，而醫院的保安處理時，更與該男子發生肢體衝突，其後，保安用手銬制服該男子。事件引發不少網民的批評，認為該保安無權使用手銬，是濫用私刑、濫用職權的表現。當地警方調查後表示，該保安非法持有、使用警械，對其處以行政拘留10日。

內地星期二新增952宗新型肺炎本地個案，海南省疫情依然嚴峻，單日新增570宗個案，主要集中在三亞市。國家衛健委星期三表示，海南、廣西有部分患者發展成為重症，在治療過程中，堅持讓經驗豐富的專家診治，堅持規範化治療、中西醫結合等方式，盡最大努力促進患者康復。

新疆新增122宗無症狀感染，烏魯木齊重點城區即日起封閉，市民非必要不外出，公共交通停運。

另外，國家衛健委將內地第二款國產口服藥阿茲夫定片納入新型肺炎治療方案，但有醫學博士質疑臨床試驗數據嚴重不足，未足以證明可以安全地使用。

而台灣新增23000多宗個案，再多25人死亡。