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2022年08月10日
中國在線
新聞資訊
國民黨副主席夏立言率團訪陸 稱6月已規劃行程
【有線新聞】國民黨副主席夏立言今日率團到大陸訪問7日，他說6月已經規劃有關行程，當時不知道美國眾議院議長佩洛西會訪台，他又不認同陸委會指，現時到訪大陸時機太敏感。
夏立言表示：「大概沒有甚麼適合的時間，我們在過去參加海峽論壇的時候，他們(陸委會)也說時機不宜，我覺得時機宜不宜，是看你要不要去，想去做一些事情。如果能夠做出一些成績來的話，甚麼時機都是好的時機。我們一直覺得兩岸之間，必須要更多的溝通，更多的對話，不會因為一次的訪問就被她統戰。」
他說今次到訪大陸是要關心在當地工作、生活及讀書的台灣人，主要會在長三角、杭州、廣州及上海一帶，強調並非應共產黨邀請，並無任何官方活動，亦無打算前往北京，但說客隨主便，不會排斥與當地官員見面交流。
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