甘肅男遭圍毆埋屍山坡　警拘8名未成年人

【有線新聞】甘肅一名男子早前失蹤，警方調查後拘捕8名未成年人，涉嫌殺人並埋屍山坡。

網傳片段見到，一名赤裸上身的男子在室內遭多人拳打腳踢，期間有人用手機拍攝，不時傳出女子笑聲。

甘肅警方是在上月29日接獲報案指一名21歲男子失蹤，到上星期一拘捕8名未成年人。調查發現其中一名14歲少年，因不滿女友被跟蹤騷擾，於是糾集多人連番毆打該名21歲男子，之後再將他埋在山坡。被捕的人對犯案供認不諱，警方之後在一處山坡，找回死者屍體。

另外，浙江建德市星期二亦發生一宗刑事案，當地有住宅懷疑遭人入屋搶劫。警方到場後，在屋內發現兩名傷者，其中一人送院搶救無效死亡，疑犯則爬出窗外與警員對峙。消防員到場後在樓下設置氣墊，不斷向他射水試圖逼他返回屋內，之後警員合力強行將他拉回屋內。

警方指39歲疑犯有搶劫前科，目前已被扣留調查。