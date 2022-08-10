山東有幼園被揭給學生吃腐爛變質食物　當局：負責人正受查、會依法追究

【有線新聞】山東煙台一間幼稚園，早前被揭發給學生進食腐爛和變質食物，有肉類更長滿蛆蟲。當局稱，幼稚園負責人正接受調查，會依法追究。

在山東煙台招遠市這間叫「星童幼兒園」的幼稚園門外，上周六晚聚集了大批家長。他們向在場執法人員舉報，園方經常向學生供應變質食物，不少人進食後都大感不適；又稱園方知道家長向當局舉報後，竟想漏夜將那些食物轉放到其他地方，企圖瞞天過海。

執法人員其後入內調查，負責人最初態度非常強硬，拒絕讓任何人進入廚房。

經過一輪擾攘後，執法人員最終在廚房見到以下這些畫面。「這裏面有蟲。來，這是蟲。」有在場的家長事後稱，不單止這袋麵，就連肉類都長滿蛆蟲。還有家長在網上爆料稱，有負責伙食的廚師跟他們說，園方一直提供給學生的肉丸，其實都是將肉檔賣剩的淋巴肉和廢棄肉攪碎製成，連廚師自己都不會食用。

有家長貼出相片，顯示園方所用的一包2020年12月生產的海底椰，竟已過期半年以上，又稱其他蔬菜非但不新鮮，甚至早已腐爛。更有家長出示相關證明文件，顯示該幼稚園早在兩星期前，已因食品安全出問題，被當局責令整改，但即使到了檢查當晚，園方仍無動於衷。

當地政府其後發通報，稱高度重視事件並成立調查組，相關負責人正受查，當局會按調查結果追究責任。

有知情人表示，這間幼稚園在2021年成立，屬私立性質，是省級二類幼稚園，每月學費1200元人民幣，伙食費另計，平均每餐收費10多元。