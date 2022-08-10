東部戰區完成台灣周邊軍事行動　外交部籲美方打消「以台制華」念頭

【有線新聞】解放軍東部戰區宣布，近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種部隊系列聯合軍事行動，已成功完成各項任務。外交部重申美方挑釁滋事，中方反制屬正當舉動，奉勸美方趁早打消「以台制華」念頭。

解放軍東部戰區表示，近期在台灣周邊海空域組織多軍兵種部隊系列聯合軍事行動，已成功完成各項任務，有效檢驗部隊一體化聯合作戰能力。東部戰區新聞發言人施毅說：「戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

國防部表示，解放軍近期在台灣周邊海空域演練，就是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，亦是捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉，重申演練行動，符合國際法和國際慣例。

外交部則稱，美方挑釁滋事在前，中方採取正當反制在後，又奉勸美方不要輕舉妄動，趁早打消「以台制華」念頭。外交部發言人汪文斌說：「美方在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，卻指責中方改變現狀。美方每年在中國周邊海域搞的軍演達上百次，卻指責中方反應過度。對於美方侵犯中國主權、干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次，絕不允許中國主權和領土完整受到肆意踐踏和破壞。」

針對美國眾議院議長佩洛西上周二訪台，解放軍由上周四起在台灣周邊展開軍演，並組織實彈射擊，包括發射常規導彈和遠程火箭炮。而原定周日結束的軍演，在周一、周二繼續展開，被外界視為打破兩岸對所謂台海中線的默契，以及軍演常態化。

台灣亦在解放軍軍演期間，連續多日展開演習，亦發布無人機監控解放軍船艦的片段。