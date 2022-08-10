劉兆佳：大陸欲加速統一　籲台民眾停止支持民進黨

【有線新聞】全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次解放軍在台海周邊軍演，事實上是向台灣展示大陸有軍事實力推動非和平統一方案，台灣民眾應停止支持台獨勢力。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，大陸一直都希望以和平方式達致統一，但透過今次軍演，亦向台灣證明有足夠軍事實力推動兩岸非和平統一，就算美國都未必能夠阻擋。至於最終會否用武力統一，就要視乎台灣的回應和未來的做法。劉兆佳：「大陸方面對民進黨應該不存太大希望，如果大陸對台灣採取行動，主要針對的對象都是台獨勢力，而台獨勢力的核心就是民進黨。大陸方面希望台灣同胞認真思考台灣的處境以及台灣的前途問題的時候，不要再支持或追隨民進黨，令台獨勢力在台灣政治上逐步萎縮。」

劉兆佳認為，無論是軍演或是剛發表的白皮書，都證明大陸希望加快統一進程，亦是對台獨和外國勢力的警告。劉兆佳：「大陸不會有太多的耐性讓國家長期處於分裂狀態，無論最終以和平方式或非和平方式，都希望盡快令國家能達到完全統一。但過程中大陸會不斷對台灣施加軍事及非軍事壓力，最終迫使台灣在不願意承擔過大代價、又不能相信美國能一定施加援手下的情況下，最終與大陸進行政治談判。」

他表示，美國不會因為解放軍的軍演突然改變一個中國的立場，台海局勢升溫的可能性較低，而大陸將一國兩制視為統一方針，亦不排除將來會對台灣給予更多優惠。