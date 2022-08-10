外交部指美國《晶片與科學》法案扭曲全球半導體供應鏈

【有線新聞】美國總統拜登簽署總值2800億美元的《晶片與科學》法案，推動美國晶片產業應對中國競爭，並限制公司投資在中國的半導體生產。中方指法案扭曲全球半導體供應鏈，搞限制只會損人利己。

美國總統拜登形容法案，是世代一遇的投資，晶片業的未來將是「美國製造」。拜登表示：「我們需要這些半導體，不止用於標槍導彈，未來的武器系統也更依賴先進晶片，很遺憾我們先進晶片的產量是零，中國試圖超越我們，生產精密晶片，怪不得中國共產黨積極游說美國企業反對這項法案。」法案最矚目的條款之一，是獲得聯邦資金的公司十年內不准在中國或其他與美國不友善的國家，建新廠或者擴充先進製程晶片的產能，違反的便要全數退還。

在北京，外交部稱任何限制打壓，都阻擋不到中國科技發展和產業進步的步伐，批評法案設限。外交部發言人汪文斌表示：「 包含一些限制有關企業，在華正常投資與經貿活動和中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂，中方對此表示堅決反對。中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫鈎只會損人害己。」

為了圍堵中國，美國亦邀請日本、南韓和台灣參與美國為首的晶片四方聯盟，外長王毅星期二在青島會見南韓外長朴振時，提到「維護供應鏈暢通」和「不干涉內政」，有分析認為是暗示台灣和晶片四方聯盟問題。南韓正處於兩難局面，據統計南韓晶片廠三星和SK海力士銷售額有三成來自中國，加入聯盟或會受中方報復，不加入則得罪美國。南韓傳媒報道，南韓政府可能會在預備會議中，說服美國尊重一個中國原則和不納入對中國出口的限制。

台灣有分析認為，美國眾議院議長佩洛西早前訪問亞洲主要為了晶片，而且美國可能一早已經預料她訪台會觸發解放軍在台島周邊軍演，對美方來說可謂樂見其成，因為提高台灣的戰略風險，就更有機會令台灣的晶片廠商，例如台積電、日月光和聯發科等公司撤出台灣。