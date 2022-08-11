內地本地個案增逾倍　單日多1993宗個案

【有線新聞】內地新增1993宗新型肺炎本地個案，較前一日急增超過一倍，主要來自海南三亞。有確診者指當地方艙醫院衛生條件惡劣，亦沒有醫護人員照顧患者。

三亞患者：「今天是我被丟進來的第三天，進來以後一直都是不打針不吃藥不核酸，到現在這裏面的垃圾已經堆了三天了，都沒有人來收。」

網上流傳的這條影片，拍攝的是一名確診後被送入海南三亞吉陽區方艙醫院的患者，她表示醫院的衛生條件很差，沒有人收垃圾，周圍充斥着一股濃重的酸臭味，醫護人員表示，由於缺乏物資，無法進行核酸檢測。影片不久後就被刪除，拍攝的人表示，不少情況已得到改善，亦有人為患者做核酸檢測，但垃圾問題就依舊沒有解決，相信當局會妥善處理。

內地周三新增1993宗陽性個案，當中海南省個案激增，有1364宗。當局表示新增個案基本都是之前採樣的患者，是疫情初期以混合採樣方式積壓下來的陽性個案，經進一步檢測已找出所有患者，呼籲民眾不要恐慌。

新疆新增380宗個案，主要來自伊犁州伊寧市。烏魯木齊亦有38宗，當局表示本輪疫情病毒為Omicron BA.5.2，病毒來源不明，防控形勢嚴峻複雜。

西藏就新增68宗個案，當局表示，滯留在日喀則的旅客在封控期間，可獲免費住宿，相關的住宿費由政府統籌解決。

浙江義烏上星期二起爆發疫情，目前已累計超過500宗個案。當地即日起實施三日臨時封控，全市按照中風險地區管控，高風險地區則需完全封閉。