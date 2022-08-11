青海遭冰雹侵襲　至少25人受傷

【有線新聞】青海遭冰雹侵襲，有冰雹如雞蛋般大小，造成至少25人受傷以及一批牲畜死亡。

青海天峻縣星期二傍晚6時多下冰雹。網上片段所見，冰雹下得非常密，多個帳篷損毀，也有汽車的玻璃窗穿了多個洞。

傷者李先生說：「猛然一下子密密麻麻的（冰雹），全部就跟石頭子一樣，就想往車裏躲，還沒來得及，嘣的一下就砸到頭上了，頭上流血了，（冰雹）比那個鴨蛋還大。」

當地氣象部門說，冰雹的最大直徑有43毫米，並持續了12分鐘，造成至少25人受傷，多數是頭皮裂傷，也有1人右邊枕骨骨折，並有輕度腦挫傷。

當地保險公司就接到739輛車受損報案，受損車車主說：「這個轉向燈這裏也被砸破了，修一下肯定也不便宜，還是在這兒排隊，報保險。」

據報冰雹亦造成一百多頭羊死亡，當局已派人向受影響居民提供善後協助。