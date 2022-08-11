湖南商場設海洋王國展覽　遊客呻笨：不夠一分鐘看完

【有線新聞】內地正值暑假，不少人一家大小到處遊玩。湖南長沙市有商場內開設一個海洋王國，但參觀過後，遊客都怨聲載道。

「我覺得裏面應該會有鯊魚，有那種水底隧道的感覺，期待鯊魚。」這位小朋友如此期待，因為商場內的「海洋王國」，展板上顯示了各式各樣的海洋生物。

海洋王國工作人員表示：「(這票多少錢一張呢？)25元。(值不值哦)我覺得它就是值，超值！」究竟是否如他所說超值？有遊客參觀後說：「(感覺值不值)不值，(為甚麼?)因為寧願花錢去別的地方，那種真正的海洋公園。」另有遊客說：「沒有一分鐘就看完了，太小一隻了，就感覺沒甚麼精神。」

有遊客形容，根本只是一個魚缸展覽，對於被投訴「海洋王國」名不副實，工作人員便這樣說，「如果是不值得，這個名字(海洋王國)的話，我們把名字改掉，品種少，我們會引進大的品種，各種各類的品種，我們引進回來。」當然最失望的始終是小朋友，「不好玩，這水母這種小一個，我在電視上看到這麼大的，根本不好玩。」

不止貨不對辦，場內亦危機四伏，更有遊客被地板的鋼釘絆倒，工作人員說會改善；商場方面亦表示，已經向主辦方反映問題，以及遊客的不滿。