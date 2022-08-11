新版白皮書刪除統一後不派兵等多項描述

【有線新聞】國台辦批評民進黨當局詆毀《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。另外，與2000年版本相比，統一後不派兵駐台等描述都被刪除。

大陸曾在1993年和2000年發布過兩版關於兩岸統一的白皮書。在2000年發布的《一個中國的原則與台灣問題》白皮書中，明確指出在一個中國原則下，兩岸甚麼都可以談。統一後台灣保持原有的資本主義制度長期不變並實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台，充分尊重台灣同胞當家作主、管理台灣的願望。

但最近20多年來，兩岸關係卻一直走下坡，民進黨上台以來更是急轉直下，台海局勢隨之升溫，大陸對於台灣的看法亦隨之改變。在星期三發布的白皮書中，刪除了不派兵、不派行政人員的描述，只提及台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣的財政可以盡用於民生。

台灣的陸委會認為白皮書是大陸一廂情願、罔顧事實的謊言，表明堅持兩岸互不隸屬，堅決拒絕一國兩制。而國台辦就回應稱，白皮書得到廣泛支持，民進黨當局百般詆毀惡意攻擊，再次暴露其頑固謀獨挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

而外交部就表示，蔡英文和民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽。兩岸統一是無法阻擋的歷史大勢，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。