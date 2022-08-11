湖南農民善用科技提升農產量　網上平台推廣農產及手工藝品

【有線新聞】湖南去年的糧食產量達到614.9億斤，稻穀產量排名全國第二。湖南的農民利用科技預測天氣、驅趕害蟲，提升農產量，更有人用網上平台，推廣自家的農產品及手工藝品。

就算烈日當空，粒粒皆辛苦，農民都只希望有好收成，但天有不測之風雲，一場風雨就可能足以將他們的心血毁於一旦。在長沙春華鎮這裏的農田，就安裝了天氣預測站，可以監測氣溫、濕度、降雨量等，讓農民可以未雨綢繆。省水稻研究所所長趙正洪說：「今年的產量，早稻已經達到了超歷史水平，623.7公斤。我們在這個地方非常高興、滿意，比去年增長了100多公斤。現在晚稻我們就能看到這個禾苗，也是非常正常，檔次非常良好。」

這裏的農民去年開始，每隔15米設置一個捕蟲器，蚊蟲飛進去後就無法飛出來，可以減少使用農藥。

有人用科技提升產量，有人就用科技方便顧客購物，在農田內插起印有二維碼的牌，客人看中心儀的農作物，就可以直接付款購買。湖南農民陳女士說：「二維碼可以，你看在市場價有這個紅本子，兩塊錢斤給你們，兩塊錢一斤掃了碼就可以了 。隨便想種什麼就種什麼，也種玉米、西瓜、哈密瓜。」

不過有農民說，疫情下到訪的遊客減少，就算有二維碼，對銷量幫助都不大。張家界桑植縣的村民，就留意到網上直播帶貨的熱潮，將村內出產的香米在網上出售。合群村村民王小姐說：「文旅結合可以賣給遊客，我們直播帶貨也可以賣，就是沒有到這裏來的，照樣可以買到我們的農產品。」

除了農作物之外，以白族為主的村民，也會將具有少數民族特色的紥染產品，放到網上平台銷售，同時又會拍下製作過程，增加與顧客的互動，讓更多人認識他們的文化。