境外逃犯遙距操控色情漫畫APP　警15省 市拘64人

【有線新聞】內地公安部近日偵破一宗利用流動應用程式傳播淫穢物品案，凍結犯罪集團超過5000萬元資產，在全國多地拘捕64人。

黑龍江警方去年初發現有人充當代理，推廣一款收費的色情漫畫流動應用程式。專案組副組長李令森表示：「打開這個網頁後就有彈窗，點擊進入彈窗能看到在青少年群體中，最受追捧的漫畫和小說。這些都需要付費才能觀看，實際上都是色情淫穢的內容。」

公安部於是展開調查，發現這個犯罪集團會在日本及南韓等地的網站，下載一些色情漫畫，經翻譯後再上傳至6個應用程式，警方估計集團累計收取的金額，超過1億元人民幣。

公安部治安管理局副局長張曉鵬表示：「這起案件是一起典型的境外爬取淫穢漫畫，通過網絡向境內傳播的重大案件，犯罪團夥打著動漫的幌子，引誘學生群體充值瀏覽，嚴重損害了青少年的身心健康。」警方又發現這個集團的主腦長期在境外遙距指揮，他曾經在內地犯過敲詐勒索罪，又因組織裸聊詐騙被警方列為網上逃犯。

直到上月，公安部統籌下，在湖南、雲南及上海等15個省區市採取聯合行動，成功拘捕64名疑犯，包括負責組織、營運及推廣的骨幹成員，共檢獲1000多萬元現金，凍結超過4000萬元的資產，以及700個比特幣，起出一批手機及銀行卡等。

公安部指，會繼續針對傳播淫穢物品等問題，深入調查及加大執法力度，重點打擊侵害未成年人的各類違法犯罪活動，以及整治網絡環境和秩序。