江蘇火龍果農戶嘆酷暑下產量銳減　製冰廠指全日不停運仍難應付訂單

【有線新聞】內地持續受熱浪侵襲。江蘇有種植火龍果的農戶稱，高溫天氣影響下產量銳減。而冰磚需求亦急增，有製冰廠表示，現時每日產量高達500噸，而且已24小時不停生產，一樣供不應求。

內地持續受熱浪侵襲，在江蘇丹陽這個火龍果種植場，以往這個時候都是收成期。正收割成果的農戶甘先生說，就算做了人工降溫，農場錄得溫度仍超過40度，不少火龍果花抵受不了酷熱天氣，紛紛凋謝。

火龍果種植戶甘全洪說：「六月份以來，受高溫影響，授粉成功率不高，晝夜溫差比較小。它的整個果子不生長了，整個果子已經長了兩個月，它的重量差不多在二兩左右，那種果子就成了廢品果了。」他說不但農作物失收，連以往常來農場採摘果實的遊客，也因高溫而卻步。所以即使像他做到忙個不停滿頭大汗，到頭來可能白費心機。

受酷暑影響的，還有江南一帶的茶農。有內地傳媒引述中央氣象台通報，由於江南地區晴熱少雨，部分茶田近日出現高溫熱害，大量茶樹和茶苗被高溫燒傷，估計來年春茶的生產會受到重大影響。

面對持續高溫，有當地街市為讓食物保持新鮮，開盡風扇都不敷應用，要靠擺放冰磚來救命。街市管理員樊春翔說：「現在我們整體是20幾個桶，相較於前面不熱的天氣，現在的用冰量是原來的兩到三倍。」有魚販更索性將魚直接放在冰磚上，不讓牠們因高溫而壞死。

冰磚的需求急增，不少製冰廠為應付訂單亦忙個不停。製冰廠負責人李靜說：「現在的產量一天大概是8000到10000條冰塊，生產量增加了三分之二。」她稱這些冰磚主要是運往街市、工廠等，也會運往各個露天核酸採樣點，讓在場的人員可以涼快一些；又稱製冰廠現時已24小時不斷生產，也臨時聘請了一批工人，將每日產量增加至500噸，但一樣供不應求。