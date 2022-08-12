數萬旅客因疫情嚴崚滯留海南　住食自費斥政府不負責任

【有線新聞】內地星期四新增1851宗新型肺炎本地個案。海南連續第二日錄得過千宗個案，數以萬計旅客滯留當地，目前仍未清楚何時才可以離開。

內地新增的個案包括648宗確診和1203宗無症狀感染個案。海南連續第二日錄得過千宗個案，單日新增1209宗，絕大部分個案都在三亞市。當局表示已有超過2500名滯留當地的旅客離開，據內地傳媒之前報道，滯留當地的旅客超過8萬人。

有旅客在網上表示，滯留期間住宿及三餐都要自費，又不知何時才能回去上班，對生活和工作都帶來很大影響；亦有旅客指，已在三亞滯留一星期，原先安排入住的酒店，因被徵用作隔離酒店而被逼離開，批評當地政府不負責任，無視旅客的訴求。

新疆疫情持續升溫，單日新增411宗個案，而西藏就有所回落，星期四新增27宗個案。廣東新增36宗個案，當中32宗在湛江發現，深圳、廣州及茂名亦有個案。

而台灣星期五新增21000多宗本地個案，再多31人死亡。