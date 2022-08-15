內地多地出現遊客與返鄉人士有關個案　涉及多班列車及航機

【有線新聞】內地周日新增2312宗新型肺炎本地個案，連續三日錄得超過2000宗，海南仍是「重災區」佔一半。由於內地正值暑假，多地出現遊客和返鄉的人染疫，涉及多班列車及航班。

內地自上星期三開始，新型肺炎感染個案一直維持二千宗水平左右。今輪疫情爆發涉及10多個省市，內地媒體指，過去5天至少9個省市通報，有旅客和回鄉的人染疫，包括兩班由拉薩開出的列車，共發現至少26宗個案，涉及湖南、重慶和湖北等地。

另外，雲南、浙江及福建等地通報，多班國內航機都發現感染者，而這些乘客大部分去過拉薩，或與相關個案有接觸。

內地新增超過2300宗本地個案，海南單日錄得1162宗，其中三亞市佔778宗，當地今輪疫情，累計錄得超過7300宗個案。周日更發生滯留旅客與村民衝突事件，網上片段見到，一名村民舉起石頭打算砸向旅客，最終被警員制止。

西藏就新增592宗個案，主要集中在拉薩及日喀則，兩地的衛健委負責人已被免職。針對西藏之前核酸檢測能力不足情況，導致未能及時控制疫情，當局已加強檢測能力及優化流程。

至於新疆新增344宗個案，主要在伊犁州伊寧市發現；其餘個案分散在上海、廣東、浙江、江西及福建等地。