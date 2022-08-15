四川龍漕溝山洪暴發七死　政府稱事前勸退不果　成都再有遊客河道戲水打麻將

【有線新聞】四川景龍漕溝上周六山洪暴發，造成至少7死8傷。有政府人員向內地傳媒表示，事發前已派員到場呼籲遊客離開，但未獲理會。而在周日，仍有大批民眾罔顧警示，在河道上開桌打麻將。

「快點上去。來，快點，漲水了河上。來，快點，來，快點。」位於成都彭州市龍門山鎮的龍漕溝，上周六山洪暴發造成多人死傷。有鎮政府人員向內地傳媒表示，當局早在出事前1小時發布預警，也派員到場勸在場人士離開，但遊客並無理會。

有現場民眾更拍攝到，不少人在河道上搭起帳篷，更有人在河道上搭起太陽傘和放置桌椅，幾個人一齊「攻打四方城」。有人拍攝到，有政府人員站在遠處手持「大聲公」，試圖勸退河道上的遊客，但都無功而返。

有內媒引述當地應急管理局指，龍漕溝屬於未開發景區，也是三級地質災害地點，極容易發生泥石流等自然災害。至於現場雖然設有鐵絲網和警示牌，禁止民眾進入河道，但由於該處風景優美，吸引不少人到來拍照「打卡」和消暑，甚至鋌而走險進入河道。

無獨有偶，在事發後翌日，就有內媒發現成都崇州市道明鎮，有大批民眾罔顧警告，紛紛翻過鐵絲網進入河道，搭起桌椅打麻將和游泳。

從片段見到，現場多處豎立了警示牌，提示民眾現場水深危險。有政府官員向內媒表示，桌椅都是遊客自備帶來，而經他們多番勸告後，遊客已全部撤離。