解放軍繞台海空演練　稱針對美台「政治把戲」　台軍明起屏東實彈射擊訓練兩日

【有線新聞】美國議員訪台之際，解放軍宣布周一在台灣周邊海空域，組織戰備警巡和實戰化演練，稱是針對美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾。台灣當局表示，星期一有30架大陸軍機和5艘大陸軍艦在台海周邊活動。

解放軍東部戰區發放片段，標題是機師俯瞰澎湖列島。解放軍東部戰區周一宣布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。發言人施毅表示，這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

而國防部就批評美國議員到台灣竄訪，是公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美方是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

有台媒引述軍事專頁消息指，周一有7批次的解放軍軍機，進入台灣北部、西部和西南空域等防空識別區，又稱此次軍機是南北都來、突顯夾擊之勢，而台灣空軍都有在空中監控。報道稱截至上午10時，已7次發出廣播驅離。

台軍宣布周二起一連兩日，在屏東恆春龍勤營區舉行實彈射擊常態訓練。周一早上進行預演，派出眼鏡蛇直升機發射海神火箭彈，以及阿帕奇直升機發射地獄火導彈。當局稱，周二的正式演練中會派出10多架直升機。