外交部：美方與台獨勢力妄圖挑戰一中原則　是不自量力注定失敗

【有線新聞】美國議員訪台之際，解放軍宣布周一在台灣周邊海空域，組織戰備警巡和實戰化演練，稱是針對美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾。外交部就稱，美方與台獨勢力妄圖挑戰一個中國原則，是不自量力，注定失敗。

美國參議院外交關係委員會專責亞太事務的小組委員會主席馬基，率領跨黨派眾議員到台灣的立法院，就區域安全、經貿關係等交換意見。馬基指，期望此行推動台海和平穩定。代表團亦有與蔡英文閉門會晤逾一小時，比原定時間長。

在北京，外交部再次敦促美方，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。外交部發言人趙立堅說：「停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。美國少數政客與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，注定失敗。」

解放軍東部戰區發放片段，標題是機師俯瞰澎湖列島。東部戰區星期一宣布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。發言人施毅表示，這是針對美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

而國防部就批評，美國議員到台灣竄訪，是公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美方是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

有台媒引述軍事專頁消息，指周一有7批次的解放軍軍機進入台灣北部、西部和西南空域等防空識別區；又稱此次軍機是南北都來，突顯夾擊之勢；而台灣空軍都有在空中監控和廣播驅離。

台軍宣布周二起一連兩日，在屏東恆春龍勤營區舉行實彈射擊常態訓練。周一早上預演，派出眼鏡蛇直升機發射海神火箭彈，以及阿帕奇直升機發射地獄火導彈。當局稱，周二的正式演練中會派出10多架直升機。