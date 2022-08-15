內地豬肉價格急升　分析指現時進入了新一輪「豬周期」

【有線新聞】內地近月豬肉價格急升，單在7月份豬肉的售價升超過兩成，有分析指現時已進入了新一輪的「豬周期」，預計未來豬價仍然會上升。

國家統計局公布，內地7月份的消費價格指數按年升2.7%，升幅較6月增加了0.2個百分點，主要受食品價格上漲帶動，而食品價格就按年上漲6.3%，當中豬肉的價格升了超過兩成。有市民就表示，就算豬肉貴了都會照買回家吃。廣州的張先生表示：「我自己做點青椒炒肉，是漲了一點，但是漲不漲反正都得吃。」黃女士說：「我都沒問價的，我今天都買了煲湯，扇骨拿骨頭排骨去蒸。」

不過在廣州有豬肉檔主指，豬價急升影響了他們的生意。檔主孔先生表示：「豬腿比前段時間貴了幾元一斤，毛豬現時(每斤)13.5元到14元左右，前段時間是(每斤)8、9元，現在貴了很多，所以(拿貨)拿少了，加上天氣熱，買的人就少了。少了一半，以前(每天賣)四頭至五頭(豬肉)，現在兩頭，少了一半了，以前好賺的時候一個月有1萬元左右，現在只有幾千元。」

另外有餐廳負責人也表示，近日豬肉價格急升，也增加了餐廳的成本。餐廳負責人劉先生稱：「我們每天都會採購新鮮的豬肉，關於豬肉的成本，會增加百分之二、三十，暫時會有壓力，會有利潤的減少，但是我們在菜品方面也是沒有升價，基本上不影響客人吃豬肉的熱情。」

內地的豬肉價格從今年4月開始上升，到了6月中，豬肉平均批發價更在一個月內升了超過4成。有分析指，內地已經進入新一輪的「豬周期」，從2006年開始內地就經歷過4輪的「豬周期」，每次歷時大約4年，而每次周期的前兩年就是價格的上升期。有分析預計，目前豬肉價格還會上漲，不過將會比2019年爆發非洲豬瘟時期相對溫和。