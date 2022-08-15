廣西農村現「怪火」! 風吹雨打不熄不滅

【有線新聞】廣西一條村落近日出現一團怪火，無論風吹雨打都不會熄滅。究竟這團怪火為何會出現呢？

在廣西合山市北泗鎮這一條村近日發生了一宗怪事，就是村民經常嗅到一些難聞氣味，而且氣味愈來愈濃烈。經求助後當地自然資源部派人到場用火燒野草辦法，確定冒出刺鼻氣味的來源，在其中一處空地上發現幾處火苗。有村民指經多場大雨後這團火仍然不熄不滅，而且已燃燒至少10日，周邊仍然散發難聞氣味。當地生態環境部亦聘請專人做檢測，懷疑是與地下蘊藏的煤炭有關。

經分析這些可燃燒的不明氣體成分主要有「硫化氫」、「二氧化硫」、及「甲烷」等，估計是近日持續高溫的天氣令地面的微量氣體膨漲而散發出來。專家預期經燃燒後會恢復正常，當局又派人24小時輪流駐守，並在火苗周圍砌起圍墻，防止有人進入。