中央台辦宣布制裁一批「台獨」頑固分子　台方批大陸製造寒蟬效應

【有線新聞】中共中央台辦宣布制裁一批「台獨」頑固分子，包括蕭美琴、顧立雄等7人，連同早前公布的蘇貞昌等3人，措施包括禁止他們與其家屬進入大陸、香港與澳門。台灣當局批評大陸製造寒蟬效應。

中共中央台辦宣布制裁一批列入清單的「台獨」頑固分子，當中包括台灣的駐美代表蕭美琴、台灣的國安會秘書長顧立雄、台灣的立法院副院長蔡其昌，還有民進黨立法院黨團總召集人柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量主席陳椒華和民進黨立委王定宇。

連同早前公布，台灣的行政院長蘇貞昌、台灣的立法院長游錫堃，以及台灣的外交部長吳釗燮，禁止他們及家屬進入大陸、香港和澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，絕不允許他們的關聯企業和金主在大陸謀利，並依法終身追責。

另外又對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」執行長，以及吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長實施制裁，禁止他們進入大陸和港澳。

中共中央台辦發言人表示，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定；又稱他們在佩洛西竄訪台灣期間，表現尤為惡劣，重申兩岸統一是歷史大勢也是正道，「台獨」是歷史逆流和絕路，強調今次公布的「台獨」頑固分子名單並非全部，正告他們必須懸崖勒馬，若以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。

台灣的外交部回應指，新一批制裁名單再次印證大陸反應過度，是藉故製造寒蟬效應、威迫台灣的行徑；又指結果只會適得其反，也讓台灣人民更加反感。