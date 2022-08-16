傳不滿未能離開　海南滯留旅客集體抗議

【有線新聞】內地周一新增2368宗新型肺炎本地個案，超過一半來自海南。網上流傳有大批滯留海南的旅客，因不滿未能離開集體抗議。

內地新增個案中，海南佔最多，有1211宗，大部分來自三亞。有網傳片段指當地大批滯留旅客，不滿未能離開集體抗議；亦有因在三亞旅遊而滯留當地的人在網上表示，已在一間民宿滯留了12日，花費了2萬多元，因為沒錢再續租，被民宿老闆拉閘斷電，目前仍未知幾時才可離開。

當局為了加快滯留旅客回程，當地鳳凰國際機場星期一起，有序恢復國內客運航班，目前累計已有過萬名旅客乘飛機離開。

不過就算離開到海南，都不一定可以回到家。網上有流傳片段見到，一批從海南回到合肥新橋機場的旅客，因為不願意被送往隔離，在機場的接駁巴士上，不停用錘敲打窗戶，更有整塊玻璃被敲碎，惹來外界不少批評。

另外，西藏再多655宗本地個案。拉薩市宣布，為加強疫情防控，主城區消殺管理時間將延長3日，至周四凌晨3時。而浙江、新疆和四川等地都有個案。